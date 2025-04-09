«Вышли отбывать номер». Елагин — о поражении «Реала» в матче ЛЧ с «Арсеналом»
Поделиться
Российский комментатор Александр Елагин высказался о первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Арсенал» — «Реал» Мадрид. Встреча состоялась вчера, 8 апреля. «Арсенал» одержал победу со счётом 3:0. В составе канониров дубль оформил Деклан Райс, ещё один гол на счету Микеля Мерино. Ответная встреча пройдёт 16 апреля.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Райс – 58' 2:0 Райс – 70' 3:0 Мерино – 75'
Удаления: нет / Камавинга – 90+4'
«Удивительно безразличный, безэмоциональный «Реал». Вышли отбывать номер — впечатление именно такое. Что это? «Тёрки» внутри команды, друг с другом и с Папой Карло? Но это проблемы «Реала». Рад очень за Артету. Награда за служение «Арсеналу» — за служение футболу! Баск — супер!» — написал Елагин в телеграм-канале.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 апреля 2025
-
16:58
-
16:56
-
16:52
-
16:44
-
16:35
-
16:32
-
16:32
-
16:30
-
16:20
-
16:19
-
16:17
-
16:16
-
16:11
-
16:05
-
15:51
-
15:50
-
15:49
-
15:38
-
15:35
-
15:28
-
15:25
-
15:22
-
15:18
-
15:10
-
15:03
-
15:03
-
14:50
-
14:49
-
14:45
-
14:37
-
14:37
-
14:33
-
14:21
-
14:21
-
14:15