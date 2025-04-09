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«Вышли отбывать номер». Елагин — о поражении «Реала» в матче ЛЧ с «Арсеналом»

«Вышли отбывать номер». Елагин — о поражении «Реала» в матче ЛЧ с «Арсеналом»
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Российский комментатор Александр Елагин высказался о первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Арсенал» — «Реал» Мадрид. Встреча состоялась вчера, 8 апреля. «Арсенал» одержал победу со счётом 3:0. В составе канониров дубль оформил Деклан Райс, ещё один гол на счету Микеля Мерино. Ответная встреча пройдёт 16 апреля.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Райс – 58'     2:0 Райс – 70'     3:0 Мерино – 75'    
Удаления: нет / Камавинга – 90+4'

«Удивительно безразличный, безэмоциональный «Реал». Вышли отбывать номер — впечатление именно такое. Что это? «Тёрки» внутри команды, друг с другом и с Папой Карло? Но это проблемы «Реала». Рад очень за Артету. Награда за служение «Арсеналу» — за служение футболу! Баск — супер!» — написал Елагин в телеграм-канале.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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