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Игорь Акинфеев признан лучшим игроком марта в РПЛ

Игорь Акинфеев признан лучшим игроком марта в РПЛ
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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком марта в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщил официальный сайт РПЛ.

Конкурентами голкипера армейцев в борьбе за награду были Иван Сергеев («Крылья Советов»), Артём Дзюба («Акрон»), Ярослав Гладышев («Динамо» Москва) и Станислав Агкацев («Краснодар»).

В марте 39-летний Игорь Акинфеев провёл четыре матча в чемпионате России, в которых пропустил один мяч. Три игры голкипер армейцев провёл «на ноль».

Как голосовали болельщики:

Игорь Акинфеев – 60,92%;
Иван Сергеев – 18,76%;
Станислав Агкацев – 9,46%;
Артём Дзюба – 8,3%;
Ярослав Гладышев – 2,56%.

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