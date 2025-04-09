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Радимов объяснил, почему выбрал Агкацева игроком месяца РПЛ в марте

Радимов объяснил, почему выбрал Агкацева игроком месяца РПЛ в марте
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Российский тренер Владислав Радимов рассказал, почему голосовал за голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева при выборе лучшего игрока Российской Премьер-Лиги в марте.

«То, что «на ноль» держит свои ворота, – замечательно. Подсказы классные, в нужный момент выручает. Победа в Нижнем при не самом лучшем качестве игры и парированном пенальти – только его заслуга», — приводит слова Радимова официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

Лучшим игроком марта в чемпионате России стал голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев.

Как голосовали болельщики:

Игорь Акинфеев – 60,92%;
Иван Сергеев – 18,76%;
Станислав Агкацев – 9,46%;
Артём Дзюба – 8,3%;
Ярослав Гладышев – 2,56%.

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