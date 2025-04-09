«Ничья с «Зенитом» — его заслуга». Мор — о выборе Акинфеева лучшим игроком РПЛ в марте

Ветеран «Спартака» Эдуард Мор объяснил свой выбор в голосовании за лучшего игрока Российской Премьер-Лиги в марте 2025 года. Он выбрал голкипера ПФК ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Он был очень надёжен в воротах. ЦСКА сменил тактику, здесь нужно было перестроиться в том числе и вратарю, и думаю, что Акинфееву это удалось. Ничья в Санкт-Петербурге – его заслуга, голевая передача – как вишенка на торте. Мне кажется, что Акинфеев по всем статьям стал лучшим в марте», — приводит слова Мора официальный сайт РПЛ.

В марте 39-летний Игорь Акинфеев провёл четыре матча в чемпионате России, в которых пропустил один мяч. Три игры голкипер армейцев провёл «на ноль». Также на его счету один результативный пас.