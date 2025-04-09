Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ничья с «Зенитом» — его заслуга». Мор — о выборе Акинфеева лучшим игроком РПЛ в марте

«Ничья с «Зенитом» — его заслуга». Мор — о выборе Акинфеева лучшим игроком РПЛ в марте
Комментарии

Ветеран «Спартака» Эдуард Мор объяснил свой выбор в голосовании за лучшего игрока Российской Премьер-Лиги в марте 2025 года. Он выбрал голкипера ПФК ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Он был очень надёжен в воротах. ЦСКА сменил тактику, здесь нужно было перестроиться в том числе и вратарю, и думаю, что Акинфееву это удалось. Ничья в Санкт-Петербурге – его заслуга, голевая передача – как вишенка на торте. Мне кажется, что Акинфеев по всем статьям стал лучшим в марте», — приводит слова Мора официальный сайт РПЛ.

В марте 39-летний Игорь Акинфеев провёл четыре матча в чемпионате России, в которых пропустил один мяч. Три игры голкипер армейцев провёл «на ноль». Также на его счету один результативный пас.

Материалы по теме
Игорь Акинфеев признан лучшим игроком марта в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android