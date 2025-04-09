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Ян Зоммер — о матче Лиги чемпионов с «Баварией»: «Интер» хочет пройти дальше

Ян Зоммер — о матче Лиги чемпионов с «Баварией»: «Интер» хочет пройти дальше
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Голкипер миланского «Интера» Ян Зоммер высказался по итогам первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (2:1). Ответная игра состоится 16 апреля.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Мартинес – 38'     1:1 Мюллер – 85'     1:2 Фраттези – 88'    

«Настраиваемся на каждый матч с мыслью о победе. Было бы опасно играть на удержание счёта в ответном поединке. Мы хотим пройти дальше, и в ответном матче нам надо снова показать классную игру», — приводит слова Зоммера официальный сайт УЕФА.

Напомним, игра между «Баварией» и «Интером» состоялась накануне, 8 апреля. Матч проходил на стадионе «Арена Мюнхен». Встречу обслуживала швейцарская бригада арбитров, которую возглавлял Сандро Шерер. «Интер» одержал победу со счётом 2:1. Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» одолели дортмундскую «Боруссию» (2:0). Кроме того, «Реал» является абсолютным рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов. «Сливочные» выигрывали это соревнование 15 раз.

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