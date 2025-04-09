Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сергеев был максимально убедителен в игре с «Локо». Генич — о выборе лучшего игрока марта

«Сергеев был максимально убедителен в игре с «Локо». Генич — о выборе лучшего игрока марта
Аудио-версия:
Комментарии

Российский комментатор Константин Генич объяснил, почему остановил свой выбор лучшего игрока марта в чемпионате России на нападающем самарских «Крыльев Советов» Иване Сергееве.

«Иван начал месяц блестящей, феноменальной, роскошной голевой передачей на Олейникова, когда «Краснодар» давил-давил, да не выдавил, а «Крылья» здорово использовали контратаки. Да, потом были неудачные, провальные матчи с «Акроном» и Махачкалой, но в целом Сергеев реабилитировался вместе с «Крыльями» очень хорошей игрой против «Локомотива». Это действительно выглядело ярко, мощно, зло, и Сергеев был максимально убедителен: прекрасные забитые мячи, прекрасное движение, прекрасная игра на команду. Плюс роскошный пас в Краснодаре до сих пор перед глазами», — приводит слова Генича официальный сайт РПЛ.

Лучшим игроком марта в чемпионате России стал голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев.

Как голосовали болельщики:

Игорь Акинфеев – 60,92%;
Иван Сергеев – 18,76%;
Станислав Агкацев – 9,46%;
Артём Дзюба – 8,3%;
Ярослав Гладышев – 2,56%.

Материалы по теме
Радимов объяснил, почему выбрал Агкацева игроком месяца РПЛ в марте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android