«Сергеев был максимально убедителен в игре с «Локо». Генич — о выборе лучшего игрока марта

Российский комментатор Константин Генич объяснил, почему остановил свой выбор лучшего игрока марта в чемпионате России на нападающем самарских «Крыльев Советов» Иване Сергееве.

«Иван начал месяц блестящей, феноменальной, роскошной голевой передачей на Олейникова, когда «Краснодар» давил-давил, да не выдавил, а «Крылья» здорово использовали контратаки. Да, потом были неудачные, провальные матчи с «Акроном» и Махачкалой, но в целом Сергеев реабилитировался вместе с «Крыльями» очень хорошей игрой против «Локомотива». Это действительно выглядело ярко, мощно, зло, и Сергеев был максимально убедителен: прекрасные забитые мячи, прекрасное движение, прекрасная игра на команду. Плюс роскошный пас в Краснодаре до сих пор перед глазами», — приводит слова Генича официальный сайт РПЛ.

Лучшим игроком марта в чемпионате России стал голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев.

Как голосовали болельщики:

Игорь Акинфеев – 60,92%;

Иван Сергеев – 18,76%;

Станислав Агкацев – 9,46%;

Артём Дзюба – 8,3%;

Ярослав Гладышев – 2,56%.