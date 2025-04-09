Игрок «Ростова» Мелёхин: у «Спартака» есть шансы на золото, но у «Краснодара» их больше

Футболист «Ростова» Виктор Мелёхин поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ. Он считает, что «Спартак» хорошая команда, однако больше всех шансов на титул имеет «Краснодар».

«Спартак» — хорошая команда. Есть сильные легионеры, они хорошо работают с мячом и играют в атаке. У них есть шансы, чтобы побороться за золото в РПЛ. Но на данный момент больше шансов на чемпионство у «Краснодара», — сказал Мелёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47). В зоне вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15). Действующий чемпион России — «Зенит». Команда Сергея Семака выигрывала РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.