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Игрок «Ростова» Мелёхин: у «Спартака» есть шансы на золото, но у «Краснодара» их больше

Игрок «Ростова» Мелёхин: у «Спартака» есть шансы на золото, но у «Краснодара» их больше
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Футболист «Ростова» Виктор Мелёхин поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ. Он считает, что «Спартак» хорошая команда, однако больше всех шансов на титул имеет «Краснодар».

«Спартак» — хорошая команда. Есть сильные легионеры, они хорошо работают с мячом и играют в атаке. У них есть шансы, чтобы побороться за золото в РПЛ. Но на данный момент больше шансов на чемпионство у «Краснодара», — сказал Мелёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47). В зоне вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15). Действующий чемпион России — «Зенит». Команда Сергея Семака выигрывала РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.

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