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Фанаты «ПСЖ» и «Астон Виллы» подрались у бара в Париже накануне матча Лиги чемпионов

Фанаты «ПСЖ» и «Астон Виллы» подрались у бара в Париже накануне матча Лиги чемпионов
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Накануне первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Астон Вилла» у бара в Париже (Франция) произошло столкновение фанатов. Об этом сообщил RMC Sport.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча состоится сегодня, 9 апреля. Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Ответная встреча пройдёт в Англии 15 апреля.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. В составе «Реала» забитыми мячами отметились защитник Даниэль Карвахаль и полузащитник Винисиус Жуниор.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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