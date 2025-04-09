Фанаты «ПСЖ» и «Астон Виллы» подрались у бара в Париже накануне матча Лиги чемпионов

Накануне первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Астон Вилла» у бара в Париже (Франция) произошло столкновение фанатов. Об этом сообщил RMC Sport.

Встреча состоится сегодня, 9 апреля. Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Ответная встреча пройдёт в Англии 15 апреля.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. В составе «Реала» забитыми мячами отметились защитник Даниэль Карвахаль и полузащитник Винисиус Жуниор.