Сафонов и Доннарумма — в заявке «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов с «Астон Виллой»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в заявку парижан на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с бирмингемской «Астон Виллой». Итальянский вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма также включён в список игроков, которые могут принять участие в этой встрече.

Игра между «ПСЖ» и «Астон Виллой» состоится сегодня, 9 апреля. Матчи пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Встречу будет обслуживать итальянская бригада арбитров, которую возглавит Маурицио Мариани. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» прошёл «Ливерпуль» (1:1 — по сумме двух матчей, 4:1 пен.). «Астон Вилла» обыграла «Брюгге» со счётом 6:1 по результатам двух встреч.