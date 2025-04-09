Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сафонов и Доннарумма — в заявке «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов с «Астон Виллой»

Сафонов и Доннарумма — в заявке «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов с «Астон Виллой»
Комментарии

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в заявку парижан на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с бирмингемской «Астон Виллой». Итальянский вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма также включён в список игроков, которые могут принять участие в этой встрече.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игра между «ПСЖ» и «Астон Виллой» состоится сегодня, 9 апреля. Матчи пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Встречу будет обслуживать итальянская бригада арбитров, которую возглавит Маурицио Мариани. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» прошёл «Ливерпуль» (1:1 — по сумме двух матчей, 4:1 пен.). «Астон Вилла» обыграла «Брюгге» со счётом 6:1 по результатам двух встреч.

Материалы по теме
Парижане победят в ЛШ? Играют все!
Парижане победят в ЛШ? Играют все!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android