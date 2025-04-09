«Потрясающая форма!» Григорян оценил форварда «Крыльев Советов» Сергеева

Известный российский тренер Александр Григорян оценил форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева. Он считает, что нападающий набрал форму, которая является одной из лучших в его карьере.

«Набрал потрясающую форму. Просто очевидно, что находится не просто в хорошей форме, а в одной из лучших для себя в карьере. Отсюда, кстати, во многом и определяются результаты «Крыльев», и я прежде всего говорю о качестве игры», — приводит слова Григоряна сайт РПЛ.

Сергеев выступает за «Крылья» с 2024 года. Также Иван играл за самарскую команду с 2020-го по 2021-й. Корниленко представлял «Крылья Советов» с 2011 по 2019 год.

После 22 сыгранных матчей «Крылья» располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. «Рубин» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 32 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 49 очков.