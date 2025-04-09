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«Спартак» мне очень нравится». Защитник ЦСКА Дивеев назвал лучшую команду РПЛ по игре

«Спартак» мне очень нравится». Защитник ЦСКА Дивеев назвал лучшую команду РПЛ по игре
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Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос о лучшей команде Российской Премьер-Лиги по игре на данный момент.

— Краснодар — лучшая команда на сегодняшний день?
— Я бы так не сказал.

— А кто?
— По игре я бы сказал, что «Спартак» мне очень нравится. Как они играют один в один.

Мы же говорим как есть. По игре «Спартак» очень хорошо смотрится, они очень хорошо обороняются и выходят из-под прессинга.

— Они станут чемпионами?
— «Спартак» — нет. Или мы, или «Краснодар», — сказал Дивеев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Турнирную таблицу чемпионата России после 23-го тура возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка. «Спартак» (47) находится на втором месте, ЦСКА (44) — на четвёртом.

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