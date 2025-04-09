Мостовой: у «Реала» не было сил в матче с «Арсеналом» — где рывки Винисиуса и Мбаппе?

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Арсенал» — «Реал» Мадрид (3:0).

«Очень расстроился поражением «Реала» от «Арсенала» в Лиге чемпионов, прежде всего вторым таймом в исполнении команды. Силы не бесконечны, и у «Реала» их вообще не было во втором тайме матча с «Арсеналом». Где были рывки Винисиуса, Родриго, Мбаппе? Было видно, что они опустошённые. Первым звонком, кстати, было недавнее поражение от «Валенсии». Чудеса случаются, но я не вижу у «Реала» возможности отыграть эти три мяча.

И, конечно, это будет провал. Привыкайте к новому формату Лиги чемпионов! Фавориты повылетали. Смеялся, когда какой-то компьютер рассчитывал фаворитов турнира, а теперь они все уже дома сидят», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.