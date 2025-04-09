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Мостовой: у «Реала» не было сил в матче с «Арсеналом» — где рывки Винисиуса и Мбаппе?

Мостовой: у «Реала» не было сил в матче с «Арсеналом» — где рывки Винисиуса и Мбаппе?
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Арсенал» — «Реал» Мадрид (3:0).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Райс – 58'     2:0 Райс – 70'     3:0 Мерино – 75'    
Удаления: нет / Камавинга – 90+4'

«Очень расстроился поражением «Реала» от «Арсенала» в Лиге чемпионов, прежде всего вторым таймом в исполнении команды. Силы не бесконечны, и у «Реала» их вообще не было во втором тайме матча с «Арсеналом». Где были рывки Винисиуса, Родриго, Мбаппе? Было видно, что они опустошённые. Первым звонком, кстати, было недавнее поражение от «Валенсии». Чудеса случаются, но я не вижу у «Реала» возможности отыграть эти три мяча.

И, конечно, это будет провал. Привыкайте к новому формату Лиги чемпионов! Фавориты повылетали. Смеялся, когда какой-то компьютер рассчитывал фаворитов турнира, а теперь они все уже дома сидят», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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