Владимир Слишкович — о борьбе за выживание в РПЛ: уверен, «Оренбург» преуспеет

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович заявил, что его команда постарается сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге по итогам нынешнего сезона. В матче 24-го тура чемпионата России «Оренбург» сыграет с ЦСКА.

«Я уже много раз говорил, что мы будем бороться до конца. Я уверен, что мы преуспеем. Нам будет намного легче, если болельщики станут нашим 12-м игроком. Когда на нашем стадионе много зрителей, все соперники чувствуют давление. Это отражается на игре», — заявил Слишкович в эфире «Матч ТВ».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47). В зоне вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15). Действующий чемпион России — «Зенит». Команда Сергея Семака выигрывала РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.