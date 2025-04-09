«Серёг, ты ошибаешься». Дивеев — о разговоре с Карасёвым после предупреждения

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о разговоре с арбитром Сергеем Карасёвым после предупреждения, полученного в матче 23-го тура чемпионата России со столичным «Динамо» (3:1).

— Я подбежал, был удивлён, потому что понимал, что сыграл в мяч. Он мне говорит: «Нет, ты сыграл в ногу». Я говорю: «Серёг, ты ошибаешься, потому что я точно сыграл в мяч, я прям помню». Потому что даже отскок мяча посмотреть — он полетел именно от моей ноги так, как должен был от меня. Я ему говорил, говорил, но он: «Жёлтая точно». Ну ладно, спорить не буду.

— Так и говоришь ему — «Серёг»?

— Ну, я ему сказал «арбитр», во-первых (смеётся), — сказал Дивеев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».