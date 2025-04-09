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«Серёг, ты ошибаешься». Дивеев — о разговоре с Карасёвым после предупреждения

«Серёг, ты ошибаешься». Дивеев — о разговоре с Карасёвым после предупреждения
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Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о разговоре с арбитром Сергеем Карасёвым после предупреждения, полученного в матче 23-го тура чемпионата России со столичным «Динамо» (3:1).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Скопинцев – 15'     1:1 Карраскаль – 24'     2:1 Гуарирапа – 77'     3:1 Обляков – 90+6'    

— Я подбежал, был удивлён, потому что понимал, что сыграл в мяч. Он мне говорит: «Нет, ты сыграл в ногу». Я говорю: «Серёг, ты ошибаешься, потому что я точно сыграл в мяч, я прям помню». Потому что даже отскок мяча посмотреть — он полетел именно от моей ноги так, как должен был от меня. Я ему говорил, говорил, но он: «Жёлтая точно». Ну ладно, спорить не буду.

— Так и говоришь ему — «Серёг»?
— Ну, я ему сказал «арбитр», во-первых (смеётся), — сказал Дивеев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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