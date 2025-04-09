Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шнякин назвал лучшего вратаря сезона в РПЛ. Это не Акинфеев

Шнякин назвал лучшего вратаря сезона в РПЛ. Это не Акинфеев
Аудио-версия:
Комментарии

Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин обозначил лучшего вратаря в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. Он выделил Станислава Агкацева из «Краснодара», отметив его убедительную игру в марте 2025 года. По мнению Шнякина, убедительная игра Агкацева позволяет фанатам «Краснодара» не грустить из-за ухода Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«После большой паузы у вратарей особая задача: полевые втягиваются и сыгрываются, а кипер должен разгребать за ними здесь и сейчас. Так и вышло с Агкацевым: потащил в концовке с «Крыльями», коллекционировал сейвы с «Пари НН», ноль ошибок с «Ростовом» и «Факелом». Надёжный, спокойный, аккуратный – лучший вратарь сезона позволяет фанам «Краснодара» без грусти поздравлять Сафонова с французским чемпионством», — приводит слова Шнякина официальный сайт РПЛ.

Материалы по теме
«Галицкий хвалил почти всех, кроме меня». Агкацев тащит «Краснодар» к чемпионству
Эксклюзив
«Галицкий хвалил почти всех, кроме меня». Агкацев тащит «Краснодар» к чемпионству
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android