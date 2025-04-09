Шнякин назвал лучшего вратаря сезона в РПЛ. Это не Акинфеев

Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин обозначил лучшего вратаря в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. Он выделил Станислава Агкацева из «Краснодара», отметив его убедительную игру в марте 2025 года. По мнению Шнякина, убедительная игра Агкацева позволяет фанатам «Краснодара» не грустить из-за ухода Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«После большой паузы у вратарей особая задача: полевые втягиваются и сыгрываются, а кипер должен разгребать за ними здесь и сейчас. Так и вышло с Агкацевым: потащил в концовке с «Крыльями», коллекционировал сейвы с «Пари НН», ноль ошибок с «Ростовом» и «Факелом». Надёжный, спокойный, аккуратный – лучший вратарь сезона позволяет фанам «Краснодара» без грусти поздравлять Сафонова с французским чемпионством», — приводит слова Шнякина официальный сайт РПЛ.