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Мостовой: голами в ворота «Реала» Райс подтвердил, что футбол не наука

Мостовой: голами в ворота «Реала» Райс подтвердил, что футбол не наука
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал голы полузащитника «Арсенала» Деклана Райса в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Английский хавбек оформил дубль, реализовав два штрафных удара.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Райс – 58'     2:0 Райс – 70'     3:0 Мерино – 75'    
Удаления: нет / Камавинга – 90+4'

«В двух ударах Райса со штрафных и голах в ворота «Реала» была какая-то магия! Второй был вообще сумасшедшим. Дай ему ещё 20 раз так ударить, он, может быть, ни разу больше не попадёт. Если в моменте с первым голом можно сказать, что неправильно стояла стенка, то второй — какое-то сумасшествие.

В моей карьере не раз были похожие голы. Вчера я впервые увидел, чтобы этот парень забивал со штрафных! Это ещё раз подтверждает мои слова о том, что футбол не наука. Кто знал? Оказывается, он вообще впервые в жизни попал», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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