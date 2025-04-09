Мостовой: голами в ворота «Реала» Райс подтвердил, что футбол не наука

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал голы полузащитника «Арсенала» Деклана Райса в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Английский хавбек оформил дубль, реализовав два штрафных удара.

«В двух ударах Райса со штрафных и голах в ворота «Реала» была какая-то магия! Второй был вообще сумасшедшим. Дай ему ещё 20 раз так ударить, он, может быть, ни разу больше не попадёт. Если в моменте с первым голом можно сказать, что неправильно стояла стенка, то второй — какое-то сумасшествие.

В моей карьере не раз были похожие голы. Вчера я впервые увидел, чтобы этот парень забивал со штрафных! Это ещё раз подтверждает мои слова о том, что футбол не наука. Кто знал? Оказывается, он вообще впервые в жизни попал», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.