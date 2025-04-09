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Дивеев: для меня Карраскаль — один из самых лучших игроков в нападении сейчас в РПЛ

Дивеев: для меня Карраскаль — один из самых лучших игроков в нападении сейчас в РПЛ
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Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев назвал колумбийского полузащитника московского «Динамо»
Хорхе Карраскаля одним из лучших игроков в атаке в чемпионате России.

«Для меня Карраскаль — один из самых лучших игроков в нападении сейчас в РПЛ. Потому что он настолько непредсказуемый, настолько резкий, что не можешь предугадать, куда он пойдёт. Плюс у него очень хорошие передачи», — сказал Дивеев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне чемпионата России 26-летний Хорхе Карраскаль провёл 20 матчей, в которых забил шесть мячей и оформил две голевые передачи. Также на его счету один гол и две результативные передачи в семи играх Фонбет Кубка России.

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