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Суперкомпьютер назвал главного претендента на победу в ЛЧ после первых матчей 1/4 финала

Суперкомпьютер назвал главного претендента на победу в ЛЧ после первых матчей 1/4 финала
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Суперкомпьютер Opta назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионов УЕФА после завершения первых матчей 1/4 финала турнира. Так, наибольшие шансы выиграть престижнейшее европейское соревнование имеет лондонский «Арсенал» (28,4%), наименьшие — мадридский «Реал» (1,1%).

Полный список претендентов на победу в Лиге чемпионов выглядит следующим образом:

1. «Арсенал» — 28,4%.
2. «Барселона» — 22,4%.
3. «Интер» — 21,1%.
4. «ПСЖ» — 18,8%.
5. «Бавария» — 3,7%.
6. «Астон Вилла» — 3,2%.
7. «Боруссия» Дортмунд — 1,3%.
8. «Реал» Мадрид — 1,1%.

Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» одолели дортмундскую «Боруссию» (2:0). Кроме того, «Реал» является абсолютным рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов. «Сливочные» выигрывали это соревнование 15 раз.

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