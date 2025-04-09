Погребняк — о разгроме «Реала»: у «Арсенала» нет нападающих, но есть Райс за соточку
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Российский экс-футболист Павел Погребняк высказался о первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Арсенал» — «Реал» Мадрид (3:0).
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Райс – 58' 2:0 Райс – 70' 3:0 Мерино – 75'
Удаления: нет / Камавинга – 90+4'
«Перед началом игры я не понимал, почему фаворитом в футбольном мире является «Арсенал». Может, это было связано с последними неудачными матчами «Реала»… Но ведь и «канониры» играют без нападающих — Сака и Мартинелли пытаются что-то сделать сами. Но есть Райс, которого купили за соточку, — положил два красавца! Это определило исход встречи. Фантастические удары, даже к Куртуа вопросов нет.
0:3 не отыгрываются, несмотря на ауру «Реала» на «Сантьяго Бернабеу». Не в этот раз — «Арсенал» пройдёт в полуфинал», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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