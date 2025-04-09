Погребняк — о разгроме «Реала»: у «Арсенала» нет нападающих, но есть Райс за соточку

Российский экс-футболист Павел Погребняк высказался о первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Арсенал» — «Реал» Мадрид (3:0).

«Перед началом игры я не понимал, почему фаворитом в футбольном мире является «Арсенал». Может, это было связано с последними неудачными матчами «Реала»… Но ведь и «канониры» играют без нападающих — Сака и Мартинелли пытаются что-то сделать сами. Но есть Райс, которого купили за соточку, — положил два красавца! Это определило исход встречи. Фантастические удары, даже к Куртуа вопросов нет.

0:3 не отыгрываются, несмотря на ауру «Реала» на «Сантьяго Бернабеу». Не в этот раз — «Арсенал» пройдёт в полуфинал», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.