Погребняк: от «Баварии» ждали большего, теперь «Интер» продолжит путешествие в ЛЧ

Бывший российский футболист Павел Погребняк высказался по итогам первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и миланским «Интером» (1:2). Ответная встреча между командами состоится 16 марта.

«Матч «Баварии» и «Интера» я не смотрел, но и перед началом это была игра на три результата. Однако от «Баварии» ждали большего — хотя бы ничью. Мы видим, что «Интер» каждый год доказывает свою состоятельность. Думаю, что итальянский гранд продолжит путешествие в Лиге чемпионов», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Действующий победитель Лиги чемпионов — мадридский «Реал».