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Погребняк: от «Баварии» ждали большего, теперь «Интер» продолжит путешествие в ЛЧ

Погребняк: от «Баварии» ждали большего, теперь «Интер» продолжит путешествие в ЛЧ
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Бывший российский футболист Павел Погребняк высказался по итогам первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и миланским «Интером» (1:2). Ответная встреча между командами состоится 16 марта.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Мартинес – 38'     1:1 Мюллер – 85'     1:2 Фраттези – 88'    

«Матч «Баварии» и «Интера» я не смотрел, но и перед началом это была игра на три результата. Однако от «Баварии» ждали большего — хотя бы ничью. Мы видим, что «Интер» каждый год доказывает свою состоятельность. Думаю, что итальянский гранд продолжит путешествие в Лиге чемпионов», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Действующий победитель Лиги чемпионов — мадридский «Реал».

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