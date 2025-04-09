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Станислав Черчесов рассказал, кого считает любимым вратарём

Станислав Черчесов рассказал, кого считает любимым вратарём
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Бывший главный тренер «Спартака», московского «Динамо» и сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, кого считает любимым голкипером.

— К Тотти в Москве на автограф-сессию выстроилась огромная очередь. К кому в детстве вы бы встали за подписью? Кто был вашим кумиром?
— Прошло столько времени, я уже забыл, что было в детстве. У нас было много вратарей — видел Яшина, Дасаева, Чановых, Астаповского. Многих я могу назвать, а по большому счёту — Ринат Дасаев. Потому что я долгое время с ним играл и многому у него научился.

— Вас сразу привлекала только игра вратарей?
— Да, я изначально им был. А чтобы выбрать лучшего на сегодняшний день, надо дождаться конца сезона, чтобы вратари показали результат и свою стабильность, — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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