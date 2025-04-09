Юра Мовсисян заявил, что Эдуард Сперцян готов к переходу в клуб АПЛ

Бывший футболист «Краснодара» и сборной Армении Юра Мовсисян высказался о возможном переходе действующего лидера «быков» Эдуарда Сперцяна в один из клубов английской Премьер-лиги.

– У вас много спрашивали про возможный переезд Сперцяна в Европу. В последнее время говорилось про «Лидс». Стоит ли ему уезжать в Англию?

– Конечно, Сперцян готов к Англии. Да, в АПЛ много бегают, но важно ещё и бежать с умом. У Сперцяна есть этот ум. У него такая позиция, что он быстро адаптируется и привыкнет к такому футболу, — приводит слова Мовсисяна Metaratings.

В нынешнем сезоне 24-летний Сперцян принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.