Черышев — о победе «Арсенала» в ЛЧ: «Реал» уже не «галактикос», его нельзя бояться

Российский тренер Дмитрий Черышев высказался о первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Арсенал» — «Реал» Мадрид (3:0).

«Разгромное поражение «Реала» от «Арсенала» в Лиге чемпионов — это правда неожиданно. Английские клубы всегда серьёзно настраиваются на испанские. Но вчера… 3:0 — большая неожиданность. Однако если во втором матче «Арсенал» выйдет обороняться, у них ничего не выйдет. «Реал» забьёт быстрый гол, побежит и отыграется — в таком случае шансы будут. Но надо сказать, что и «Реал» уже не тот — это не «галактикос». Есть Мбаппе и другие, но команда превратилась в обычную, просто хорошую, добротную и очень сильную команду. Её точно нельзя бояться. Но есть особенность — это имя», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.