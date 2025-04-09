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Черышев — о победе «Арсенала» в ЛЧ: «Реал» уже не «галактикос», его нельзя бояться

Черышев — о победе «Арсенала» в ЛЧ: «Реал» уже не «галактикос», его нельзя бояться
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Российский тренер Дмитрий Черышев высказался о первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Арсенал» — «Реал» Мадрид (3:0).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Райс – 58'     2:0 Райс – 70'     3:0 Мерино – 75'    
Удаления: нет / Камавинга – 90+4'

«Разгромное поражение «Реала» от «Арсенала» в Лиге чемпионов — это правда неожиданно. Английские клубы всегда серьёзно настраиваются на испанские. Но вчера… 3:0 — большая неожиданность. Однако если во втором матче «Арсенал» выйдет обороняться, у них ничего не выйдет. «Реал» забьёт быстрый гол, побежит и отыграется — в таком случае шансы будут. Но надо сказать, что и «Реал» уже не тот — это не «галактикос». Есть Мбаппе и другие, но команда превратилась в обычную, просто хорошую, добротную и очень сильную команду. Её точно нельзя бояться. Но есть особенность — это имя», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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