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Аршавин объяснил, почему проголосовал за Сергеева при выборе лучшего игрока РПЛ в марте

Аршавин объяснил, почему проголосовал за Сергеева при выборе лучшего игрока РПЛ в марте
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин объяснил, почему проголосовал за нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева при выборе лучшего игрока РПЛ в марте.

«Во многом благодаря ему «Крылья» набрали очки в этих матчах. Забил, отдал – молодец», — приводит слова Аршавина официальный сайт РПЛ.

Сергеев выступает за «Крылья» с 2024 года. Также Иван играл за самарскую команду с 2020-го по 2021-й. Корниленко представлял «Крылья Советов» с 2011 по 2019 год.

После 23 сыгранных матчей «Крылья» располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.

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