Дочерняя компания «Ростеха» требует с «Крыльев Советов» 933 млн рублей

Компания «РТ-Капитал», входящая в контур управления Госкорпорации «Ростех», увеличила сумму исковых требований к «Крыльям Советов» в Арбитражном суде Москвы. Теперь с самарского клуба требуют 933 млн рублей. Иск связан с задолженностью по договору займа. При этом стороны сообщили суду о намерении заключить мировое соглашение.

«Истец заявил об увеличении размера исковых требований до 933 млн рублей. Мы по-прежнему настроены конструктивно. У ответчика сохраняются все возможности для мирного разрешения спора. В частности, он может заключить соглашение при предоставлении любого из следующих обеспечений: поручительства от Самарской области, банковской гарантии или залога ликвидных объектов недвижимости области. Ничто не мешает ему согласовать понятный механизм погашения долгов и добросовестно исполнить обязательства. Реальных действий в этом направлении мы пока не видим», — приводит сообщение «Ростеха» ТАСС.

В начале 2025 года появились новости, что компания «РТ-Капитал», входящая в контур управления Госкорпорации «Ростех», направила в суд иск к самарскому футбольному клубу с требованием вернуть долг в размере 797 млн рублей. Накануне в «Крыльях» сообщили о намерении погасить долг. Ранее стало известно, что 100 млн долга самарцы уже отправили «Ростеху».