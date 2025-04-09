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Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на выход в 1/2 финала Лиги чемпионов

Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на проход в следующий раунд Лиги чемпионов после завершения первых матчей 1/4 финала турнира. Так, наибольшие шансы пробиться в полуфинал имеет «Арсенал» (96%), наименьшие — мадридский «Реал» (4%).

Полностью список команд-участниц Лиги чемпионов сезона-2024/2025 с их шансами на выход в полуфинал выглядит следующим образом:

1. «Арсенал» — 96%.

2. «Интер» — 82,4%.

3. «Барселона» — 80%.

4. «ПСЖ» — 72,4%.

5. «Астон Вилла» — 27,6%.

6. «Боруссия» Дортмунд — 20%.

7. «Бавария» — 17,6%.

8 «Реал» Мадрид — 4%.

Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» одолели дортмундскую «Боруссию» (2:0). Кроме того, «Реал» является абсолютным рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов. «Сливочные» выигрывали это соревнование 15 раз.