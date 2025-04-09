Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на выход в 1/2 финала Лиги чемпионов

Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на проход в следующий раунд Лиги чемпионов после завершения первых матчей 1/4 финала турнира. Так, наибольшие шансы пробиться в полуфинал имеет «Арсенал» (96%), наименьшие — мадридский «Реал» (4%).
Полностью список команд-участниц Лиги чемпионов сезона-2024/2025 с их шансами на выход в полуфинал выглядит следующим образом:
1. «Арсенал» — 96%.
2. «Интер» — 82,4%.
3. «Барселона» — 80%.
4. «ПСЖ» — 72,4%.
5. «Астон Вилла» — 27,6%.
6. «Боруссия» Дортмунд — 20%.
7. «Бавария» — 17,6%.
8 «Реал» Мадрид — 4%.
Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» одолели дортмундскую «Боруссию» (2:0). Кроме того, «Реал» является абсолютным рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов. «Сливочные» выигрывали это соревнование 15 раз.