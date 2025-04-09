Эмери: горжусь тем, что возвращаюсь в Париж, играя в Лиге чемпионов с «Астон Виллой»

Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о возращении в Париж. Он возглавлял «Пари Сен-Жермен» в период с 2016 по 2018 год. Сегодня, 9 апреля, «Астон Вилла» на выезде сыграет с «Пари Сен-Жермен» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я провёл здесь два года и всегда благодарен за тот опыт, который получил здесь. Всё, что я делал раньше, осталось в прошлом и помогло мне стать тем тренером, которым я являюсь сейчас.

Чувствую себя хорошо, впервые возвращаюсь сюда, в Париж, на «Парк де Пренс». Для меня это нечто особенное.

Очень горжусь тем, что возвращаюсь сюда, играя в Лиге чемпионов с «Астон Виллой». Стараюсь получить удовольствие от этого четвертьфинала», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».