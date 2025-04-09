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Барселона — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Гутцайт: «Барселона» абсолютный фаворит в паре с «Боруссией»

Гутцайт: «Барселона» абсолютный фаворит в паре с «Боруссией»
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Комментатор Okko Роман Гутцайт высказался в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» Дортмунд и «Барселоной».

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Барселона» — «Боруссия». Эти команды встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов, и, на мой взгляд, абсолютным фаворитом в этой паре является «Барселона». Каталонский клуб сейчас показывает один из лучших стилей игры в европейском футболе.

У «Барселоны» в составе лучший бомбардир Ла Лиги на данный момент Роберт Левандовски, Рафинья, проводящий феноменальный сезон, и Ламин Ямаль — пожалуй, самый талантливый тинейджер современного футбола. «Барса» действует с высокой линией обороны, активно прессингует и продолжает давить на соперника даже при комфортном счёте — например, ведя 3:1.

«Боруссия», несмотря на то что недавно играла в финале Лиги чемпионов, сейчас занимает лишь 10-е место в Бундеслиге и выглядит явно слабее соперника. И это ещё мягко сказано», — сказал Гутцайт в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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