Гутцайт: «Барселона» абсолютный фаворит в паре с «Боруссией»

Комментатор Okko Роман Гутцайт высказался в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» Дортмунд и «Барселоной».

«Барселона» — «Боруссия». Эти команды встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов, и, на мой взгляд, абсолютным фаворитом в этой паре является «Барселона». Каталонский клуб сейчас показывает один из лучших стилей игры в европейском футболе.

У «Барселоны» в составе лучший бомбардир Ла Лиги на данный момент Роберт Левандовски, Рафинья, проводящий феноменальный сезон, и Ламин Ямаль — пожалуй, самый талантливый тинейджер современного футбола. «Барса» действует с высокой линией обороны, активно прессингует и продолжает давить на соперника даже при комфортном счёте — например, ведя 3:1.

«Боруссия», несмотря на то что недавно играла в финале Лиги чемпионов, сейчас занимает лишь 10-е место в Бундеслиге и выглядит явно слабее соперника. И это ещё мягко сказано», — сказал Гутцайт в беседе с корреспондентом «Чемпионата».