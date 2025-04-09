Корнаухов: признал бы лучшими игроками марта в РПЛ Дзюбу и Акинфеева

Бывший российский футболист Олег Корнаухов высказался о выборе лучшего футболиста Российской Премьер-Лиги в марте 2025 года. Приз получил голкипер ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев, однако Корнаухов отметил, что дал бы награду двум игрокам — Артёму Дзюбе и Игорю Акинфееву.

«Если была бы возможность, я бы наградил призом двух футболистов – Дзюбу и Акинфеева. Всё же на первое место поставлю Акинфеева, который способствовал качественной игре армейцев в этом месяце своими уверенными действиями. Они внушают команде спокойствие, доверие, как и всегда. Для меня это неоспоримо, что Игорь – номер один», — приводит слова Корнаухова сайт РПЛ.