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Журавель объяснил, почему Сергеев раскрылся в «Крыльях Советов» после ухода из «Зенита»

Журавель объяснил, почему Сергеев раскрылся в «Крыльях Советов» после ухода из «Зенита»
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Известный футбольный комментатор Тимур Журавель объяснил, почему нападающий Иван Сергеев раскрылся в «Крыльях Советов» после ухода из «Зенита». По его словам, это отличный пример возрождения футболиста, который ранее потерял уверенность из-за нехватки игровой практики.

«И статистика действительно хороша, и это классный пример возрождения: футболист вернулся в знакомую среду, заново почувствовал уверенность. В «Зените», недополучая своё время, он явно эту уверенность потерял, и вот сейчас она снова при нём. Сергеев играет с огромным воодушевлением, в каждом матче делает разницу, и на это просто приятно смотреть», — приводит слова Журавеля официальный сайт РПЛ.

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