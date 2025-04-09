Журавель объяснил, почему Сергеев раскрылся в «Крыльях Советов» после ухода из «Зенита»

Известный футбольный комментатор Тимур Журавель объяснил, почему нападающий Иван Сергеев раскрылся в «Крыльях Советов» после ухода из «Зенита». По его словам, это отличный пример возрождения футболиста, который ранее потерял уверенность из-за нехватки игровой практики.

«И статистика действительно хороша, и это классный пример возрождения: футболист вернулся в знакомую среду, заново почувствовал уверенность. В «Зените», недополучая своё время, он явно эту уверенность потерял, и вот сейчас она снова при нём. Сергеев играет с огромным воодушевлением, в каждом матче делает разницу, и на это просто приятно смотреть», — приводит слова Журавеля официальный сайт РПЛ.