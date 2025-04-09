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«Мы чувствуем себя комфортно». Эмери — об участии «Астон Виллы» в 1/4 финала ЛЧ

«Мы чувствуем себя комфортно». Эмери — об участии «Астон Виллы» в 1/4 финала ЛЧ
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Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о выступлении в Лиге чемпионов. Сегодня, 9 апреля, «Астон Вилла» на выезде встретится с французским «Пари Сен-Жермен» в первом матче 1/4 финала.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Астон Вилла» — исторический клуб в мире. Они выиграли Кубок Европейских чемпионов в 1982 году, и это нечто особенное в футболе – признание «Астон Виллы» огромно. Когда я приехал сюда два с половиной года назад, я знал эту историю. Задача в тот момент состояла в том, чтобы стать претендентом на трофеи, снова выступать в Европе, в Лиге чемпионов, что было бы потрясающе.

Следующая задача — сохранить стабильность. Играть в Париже в четвертьфинале Лиги чемпионов — это нечто действительно невероятное и удивительное для всех, кто связан с «Астон Виллой», но мы хотим быть стабильными в этом.

Мы встречаемся с «ПСЖ» после того, как они обыграли «Ливерпуль», который раньше был фаворитом, потому что они показали себя наилучшим образом в этой Лиге чемпионов, и они обыграли их, показав фантастический футбол и заслужив это. Сейчас мадридский «Реал», «Бавария», «Барселона» и «ПСЖ» являются фаворитами. То, как мы встречаемся с ними и показываем наши возможности, как мы реагируем на тактические требования и индивидуальные особенности игроков, которые у них есть, — это действительно огромный вызов для меня и для футболистов. Мы чувствуем уверенность. Мы чувствуем себя комфортно в этом соревновании. Моя цель — конкурировать, использовать свои возможности и получать удовольствие от того, что мы делаем», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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