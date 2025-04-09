«Это чистый фол!» Гурцкая высказался о голе «Локомотива» в ворота «Зенита»

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о голе московского «Локомотива» в ворота «Зенита» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги (1:1). Эксперт считает, что железнодорожники забили после нарушения правил в исполнении Дмитрия Баринова, который в подкате «вырвал» мяч у соперника.

— Для меня это чистый фол, вот по мне это чистый фол! Он второй ногой вообще бьёт его по ноге. Баринов ещё ногу приподнимает, он не просто её держит внизу, он ещё приподнимает! Да Баринов сам был уверен, что это фол, и спокойно бы получил бы жёлтую, что он атаку сорвал. Баринов движением поднимает ногу, чтобы для уверенности его уже сбить.

— Я не понимаю твою логику. Зачем ему игрока сбивать, если он уже мяч отыграл?

— Отвечаю, для чего. Потому что он шёл сорвать атаку. Эта атака «Зенита» могла превратиться в выход «три в одного». Ему надо было срочно сорвать атаку «Зенита», — сказал Гурцкая в новом выпуске шоу «Это футбол, брат».