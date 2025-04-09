Тренер «Астон Виллы» Эмери: я вижу Рашфорда счастливым и преданным нашему делу

Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о нападающем Маркусе Рашфорде. Футболист перешёл в «Астон Виллу» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды в феврале 2025 года.

«Он хороший парень, скромный, очень хороший профессиональный игрок. Он действительно доволен своими товарищами по команде и требователен к себе во всём, чего мы хотим от него в команде. Думаю, что он играет свободно и комфортно, и это самое главное. В первую очередь важно установить с ним контакт как с личностью, а затем уже как с игроком.

Его работа здесь становится всё лучше. Он играет на двух разных позициях – он начинал здесь как левый вингер, а теперь играет скорее как форвард. Процесс работы с командой позволяет ему максимально эффективно использовать свои качества. Предстоит ещё многое сделать, но самое важное — то, как он себя чувствует. Мы видим, как он улыбается, и это лучшее, что мы можем увидеть. Я вижу его счастливым и преданным нашему делу», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».