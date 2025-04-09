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Марцел Личка ответил, готов ли он к отставке из московского «Динамо»

Марцел Личка ответил, готов ли он к отставке из московского «Динамо»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что должен быть готов к отставке, так как это часть работы. Чешский специалист возглавил бело-голубых летом 2023 года.

«У меня летом может закончиться контракт. Если Дмитрий Гафин не придет и не предложит мне контракт на следующий год, значит, моя работа закончилась. Это нормально, и как тренер ты должен этого ожидать. Это часть твоей работы. Может произойти такое, что ты проиграешь пять игр и тебя уволят за последние два месяца. Контракт заканчивается, и, что будет дальше, я не знаю», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47). «Динамо» — пятое. В зоне вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15). Действующий чемпион России — «Зенит». Команда Сергея Семака выигрывала РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.

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