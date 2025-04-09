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Абена: Промес хочет вернуться в «Спартак», он говорил мне об этом

Абена: Промес хочет вернуться в «Спартак», он говорил мне об этом
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Защитник московского «Спартака» Миэнти Абена рассказал о знакомстве с бывшим футболистом красно-белых Квинси Промесом. По словам суринамца, нападающий хотел бы вернуться в московский клуб, о чём рассказал ему лично. Абена высоко оценил спортивные и человеческие качества Промеса.

«На зимних сборах я познакомился с Квинси Промесом. Мы пообщались, установили связь. Конечно, помогло наладить общение то, что мы оба с суринамскими корнями.

Промес — прекрасный футболист и человек. Квинси говорил мне, что хочет вернуться в «Спартак». Желаю ему только самого лучшего», — приводит слова Миэнти Абены Sport24.

Напомним, с сентября прошлого года Квинси Промес выступает за клуб «Дубай Юнайтед». Всю весеннюю часть прошлого сезона Российской Премьер-Лиги Промес пропустил из-за запрета на выезд из ОАЭ. Футболист был задержан в аэропорту в Дубае, где у «Спартака» проходили сборы, при попытке вылета в Москву. Ранее сообщалось, что Нидерланды добиваются экстрадиции Промеса. На родине игрок обвинён в контрабанде запрещённых веществ.

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