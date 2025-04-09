Деметрадзе: после поражения от «Арсенала» «Реалу» придётся показывать чудеса на «Бернабеу»
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Бывший футболист «Реала Сосьедад» Георгий Деметрадзе прокомментировал поражение мадридского «Реала» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:3).
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Райс – 58' 2:0 Райс – 70' 3:0 Мерино – 75'
Удаления: нет / Камавинга – 90+4'
«Игра с «Реалом» очень удачно сложилась для «Арсенала». Райс забил два уникальных штрафных удара. «Реалу» будет очень тяжело выйти в полуфинал Лиги чемпионов, потому что «канониры» в хорошей форме и имеют фору в три мяча. «Сливочным» придётся показывать чудеса на «Бернабеу». «Реал» лучшая команда мира по всем показателям и титулам. На Анчелотти и футболистов обрушится критика после такого поражения», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Комментарии
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