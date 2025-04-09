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Деметрадзе: пять очков — хороший отрыв для «Краснодара», есть психологическое преимущество

Деметрадзе: пять очков — хороший отрыв для «Краснодара», есть психологическое преимущество
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Бывший футболист сборной Грузии Георгий Деметрадзе высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге. В 24-м туре санкт-петербургский «Зенит» сыграет с «Краснодаром» 13 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Краснодара» сейчас отрыв в пять очков от «Зенита» и «Спартака». Это хороший отрыв, потому что остаётся играть только семь туров. Если «Зенит» в следующем матче не одержит победу над «Краснодаром», будет тяжело выиграть чемпионство. Петербуржцам надо будет сделать всё, чтобы забрать три очка в предстоящей игре. Но в психологическом плане у «быков» преимущество, они впереди», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка за 23 матча. На втором месте находится московский «Спартак» (47), на третьем — «Зенит» (47).

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