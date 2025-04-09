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Быстров: если Соболев перестанет играть в «Доту», то сможет забивать в каждом матче

Быстров: если Соболев перестанет играть в «Доту», то сможет забивать в каждом матче
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Известный российский экс-футболист Владимир Быстров высказался об увлечении форварда «Зенита» Александра Соболева компьютерными играми.

«Я тоже играл в компьютерные игры, как Соболев, но потом отдавался на поле. Я находил баланс. В какой-то момент понял, что они мешают и нафиг мне не нужны. И никто не контролировал мои часы. Когда Федотов стучался в дверь, я откидывал компьютер и делал вид, что сплю. Нас, бывало, закрывали на базе за два дня до матча и интернет отключали. Мы были суперпрофессионалами до матча. Если Соболев перестанет играть в «Доту» и набирает сумасшедшую форму, то сможет забивать в каждом матче. В наше время не давали столько шансов, тогда сразу — пинком под зад и в дубль. Это сейчас нянчатся, потому что нет нападающих российских», — сказал Быстров в выпуске YouTube-канала «О, футбол!».

В нынешнем сезоне РПЛ Соболев забил всего один мяч в составе «Зенита». Александр не мог забить в матчах чемпионата страны около года.

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