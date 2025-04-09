Лионель Абба: «ПСЖ» — фаворит с «Астон Виллой», парижане в 2025-м проиграли всего раз

Комментатор Okko Спорт Лионель Абба поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Астон Вилла». Игра состоится сегодня, 9 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Пари Сен-Жермен» — «Астон Вилла». В этой паре, на мой взгляд, фаворитом является именно «ПСЖ». Команда Луиса Энрике находится в потрясающей форме — в календарном 2025 году парижане проиграли всего один матч.

С атакующей группой такого уровня, как у «ПСЖ», «Астон Вилле» будет крайне сложно справиться. Да, команда прибавила во второй части сезона — особенно после прихода Маркуса Рашфорда, а также аренды Марко Асенсио из «ПСЖ». У испанца уже три гола в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Тем не менее этого, по моему мнению, недостаточно, чтобы остановить парижан. В дуэли двух клубов, которыми в разное время руководил Унаи Эмери, сильнее окажется «ПСЖ», — сказал Абба в беседе с корреспондентом «Чемпионата».