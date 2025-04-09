Российский экс-футболист Владимир Быстров обозначил причину проблем «Зенита» в весенней части сезона-2024/2025. Он считает, что у сине-бело-голубых возникли сложности, потому что тренерский штаб не успел наиграть состав во время зимней паузы после ухода лидеров прошлых лет.

«Проблемы с игрой у „Зенита“ очевидны. Не хватило времени Семаку в предсезонке, чтобы наладить новые сочетания, чтобы они прижились. Он начинает это делать во время сезона, экспериментирует. Это же не от хорошей жизни. Тренер пытается выправить ситуацию, чтобы концовку пройти без потерь. Но с такой игрой потери будут», — сказал Быстров в выпуске YouTube-канала «О, футбол!».