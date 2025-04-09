Эдуард Мор: «Зенит» может сыграть с «Краснодаром» с позиции силы

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался в преддверии предстоящего матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром», который состоится 13 апреля.

«Зениту» нужно раскрепоститься, потому что команда слишком уж ответственно подходит к матчам. «Зенит» старается играть довольно осторожно. С теми же ЦСКА, «Спартаком» и «Локомотивом» они так играют. Мне кажется, что «Зенит» может сыграть «Краснодаром» с позиции силы. Тем более что питерцы сыграют дома. «Зениту» не хватает раскованности», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47). В зоне вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15). Действующий чемпион России — «Зенит». Команда Сергея Семака выигрывала РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.