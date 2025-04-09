Деметрадзе: ждём матча «ПСЖ» — «Астон Вилла», чтобы болеть за Кварацхелию и Сафонова
Поделиться
Бывший футболист Георгий Деметрадзе высказался о предстоящем матче 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Астон Вилла». Игра пройдёт сегодня, 9 апреля, в Париже.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Все мы ждём матча «ПСЖ» — «Астон Вилла», чтобы болеть за Хвичу и Сафонова. В первую очередь я переживаю за Кварацхелию как соотечественника, а уже потом за Матвея. «Астон Вилла» сенсационно находится в 1/4 финала Лиги чемпионов. У парижан более классная команда с сильными футболистами, которые находятся в отличной форме. Думаю, «ПСЖ» одолеет английскую команду», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 апреля 2025
-
15:28
-
15:25
-
15:22
-
15:18
-
15:10
-
15:03
-
15:03
-
14:50
-
14:49
-
14:45
-
14:37
-
14:37
-
14:33
-
14:21
-
14:21
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:58
-
13:56
-
13:51
-
13:50
-
13:46
-
13:30
-
13:21
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:48
-
12:45
-
12:30
-
12:29
-
12:22
-
12:18
-
12:15