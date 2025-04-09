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Деметрадзе: ждём матча «ПСЖ» — «Астон Вилла», чтобы болеть за Кварацхелию и Сафонова

Деметрадзе: ждём матча «ПСЖ» — «Астон Вилла», чтобы болеть за Кварацхелию и Сафонова
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Бывший футболист Георгий Деметрадзе высказался о предстоящем матче 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Астон Вилла». Игра пройдёт сегодня, 9 апреля, в Париже.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Все мы ждём матча «ПСЖ» — «Астон Вилла», чтобы болеть за Хвичу и Сафонова. В первую очередь я переживаю за Кварацхелию как соотечественника, а уже потом за Матвея. «Астон Вилла» сенсационно находится в 1/4 финала Лиги чемпионов. У парижан более классная команда с сильными футболистами, которые находятся в отличной форме. Думаю, «ПСЖ» одолеет английскую команду», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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