Деметрадзе: ждём матча «ПСЖ» — «Астон Вилла», чтобы болеть за Кварацхелию и Сафонова

Бывший футболист Георгий Деметрадзе высказался о предстоящем матче 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Астон Вилла». Игра пройдёт сегодня, 9 апреля, в Париже.

«Все мы ждём матча «ПСЖ» — «Астон Вилла», чтобы болеть за Хвичу и Сафонова. В первую очередь я переживаю за Кварацхелию как соотечественника, а уже потом за Матвея. «Астон Вилла» сенсационно находится в 1/4 финала Лиги чемпионов. У парижан более классная команда с сильными футболистами, которые находятся в отличной форме. Думаю, «ПСЖ» одолеет английскую команду», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.