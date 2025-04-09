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«Ощущение, будто полторы недели кальян курили». Быстров раскритиковал «Химки»

«Ощущение, будто полторы недели кальян курили». Быстров раскритиковал «Химки»
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Известный российский экс-футболист Владимир Быстров раскритиковал подмосковные «Химки». В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги красно-чёрные уступили с крупным счётом махачкалинскому «Динамо» (1:4).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
4 : 1
Химки
Химки
1:0 Касинтура – 26'     2:0 Хоссейннежад – 30'     3:0 Агаларов – 45'     3:1 Заболотный – 57'     4:1 Агаларов – 77'    

«То, как выглядели «Химки» в Махачкале, — это ужас. Ощущение, что эти полторы недели «Химки» не тренировались, а сидели кальяны курили. «Крылья», несмотря на крупное поражение в Махачкале, не так убого смотрелись, как «Химки», они просто не играли. Один там бегает 25-й номер (Филин), мячи только вытаскивает из ворот. Ему надо накрывать, а он отходит», — сказал Быстров в выпуске YouTube-канала «О, футбол!».

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