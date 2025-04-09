«Динамо» объявило о продаже всех билетов на матч Кубка России с ЦСКА

Пресс-служба московского «Динамо» объявила, что были распроданы все билеты на ответный полуфинальный матч Фонбет Кубка России по футболу (Путь РПЛ) с ЦСКА. Игра между бело-голубыми и армейцами состоится 16 апреля и пройдёт на стадионе имени Льва Яшина, вместимость которого составляет 25 716 мест.

Первая игра между ЦСКА и «Динамо» завершилась победой армейцев со счётом 2:1. Действующий обладатель Кубка России по футболу — санкт-петербургский «Зенит». В прошлогоднем финале сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику».

Абсолютный рекордсмен по количеству побед в Кубке России — «Локомотив». Железнодорожники выигрывали этот турнир девять раз.