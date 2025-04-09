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Глушенков несколько раз проехал на красный сигнал светофора, но избежал лишения прав

Глушенков несколько раз проехал на красный сигнал светофора, но избежал лишения прав
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Футболист «Зенита» Максим Глушенков допустил серьёзное нарушение правил дорожного движения. Спортсмен на своей BMW X5 проехал на красный сигнал светофора. Это уже повторное подобное нарушение Глушенкова, информирует Sport Baza.

Отмечается, что Глушенкову удалось избежать лишения прав за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора. Дело в том, что нарушение зафиксировала уличная камера, поэтому Максиму придётся лишь заплатить штраф в размере 7,5 тыс. рублей. А вот если бы его остановили за подобное нарушение инспекторы, тогда футболиста могли бы лишить водительских прав на срок от четырёх до шести месяцев.

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