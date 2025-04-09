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Рапопорт: «Зениту» можно забыть о чемпионстве при потере очков с «Краснодаром»

Рапопорт: «Зениту» можно забыть о чемпионстве при потере очков с «Краснодаром»
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Бывший тренер санкт-петербургского «Зенита» Борис Рапопорт высказался о предстоящей встрече сине-бело-голубых с «Краснодаром» в 24-м туре чемпионата России. Матч состоится 13 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Предстоящая игра с «Краснодаром» очень важна для «Зенита». Если «быков» устраивает ничья, хотя на этот результат они точно играть не будут, петербуржцам нужно только выигрывать. «Зениту» надо построить игру с максимальным прессингом, чтобы не дать футболистам «Краснодара» поднять голову. Только так питерская команда сможет победить, других вариантов нет. При потере очков «Зениту» можно забыть о чемпионстве в этом сезоне, потому что осталось не так много игр. У «Краснодара» нет опыта игры в таких матчах. Хоть «быки» и побеждали в прошлых очных встречах, эти победы не были убедительными», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 47 очков за 23 матча. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 52 очка.

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