Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рапопорт: в «Зените» даже мысли не будет об увольнении Семака, пока мы не в еврокубках

Рапопорт: в «Зените» даже мысли не будет об увольнении Семака, пока мы не в еврокубках
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт считает, что руководство санкт-петербургского клуба не планирует увольнять Сергея Семака с поста главного тренера. В нынешнем сезоне сине-бело-голубые идут на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, хотя изначально руководство клуба ставило задачу чемпионства в год столетия.

«Я убеждён, что Семак ещё не исчерпал себя в «Зените». Он достаточно молодой специалист, у которого богатый опыт. Не думаю, что у клуба есть планы расставаться с Семаком, даже если «Зенит» не станет чемпионом в этом сезоне. Из российских тренеров я даже не вижу человека, который мог бы прийти работать в команду. Иностранными специалистами клуб уже насытился за предыдущие десятки лет: Адвокат, Спаллетти, Виллаш-Боаш, Манчини и другие. Хоть это и серьёзные фигуры, «Зениту» это не нужно. Пока российские клубы не выступают в еврокубках, в «Зените» даже мысли не будет об увольнении Семака», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android