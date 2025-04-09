Рапопорт: в «Зените» даже мысли не будет об увольнении Семака, пока мы не в еврокубках

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт считает, что руководство санкт-петербургского клуба не планирует увольнять Сергея Семака с поста главного тренера. В нынешнем сезоне сине-бело-голубые идут на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, хотя изначально руководство клуба ставило задачу чемпионства в год столетия.

«Я убеждён, что Семак ещё не исчерпал себя в «Зените». Он достаточно молодой специалист, у которого богатый опыт. Не думаю, что у клуба есть планы расставаться с Семаком, даже если «Зенит» не станет чемпионом в этом сезоне. Из российских тренеров я даже не вижу человека, который мог бы прийти работать в команду. Иностранными специалистами клуб уже насытился за предыдущие десятки лет: Адвокат, Спаллетти, Виллаш-Боаш, Манчини и другие. Хоть это и серьёзные фигуры, «Зениту» это не нужно. Пока российские клубы не выступают в еврокубках, в «Зените» даже мысли не будет об увольнении Семака», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.