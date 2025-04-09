Лепсая: в «Зените» много сильных футболистов, но это не команда

Футбольный агент Тимур Лепсая поделился мнением об игре санкт-петербургского «Зенита» в текущем сезоне. Команда идёт на третьем месте в РПЛ, уступая «Спартаку» и «Краснодару».

«В «Зените» много индивидуально сильных футболистов, поэтому они очки продолжают по инерции набирать, но это не команда. «Зенит» не сбалансирован. Когда у тебя нет спортивного директора, несколько центров принятия решений, нет человека, ответственного за формирование команды, то у тебя такая ситуация. Была агония в конце трансферного окна, когда они бегали практически по всем бразильским клубам и готовы были взять чуть ли не любого футболиста, которого можно купить», — сказал Лепсая в выпуске YouTube-канала «О, футбол!».

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в шести последних сезонах подряд.