Тренер «Боруссии» Нико Ковач ответил, как можно остановить Ламина Ямаля

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач ответил на вопрос, как его команде можно остановить нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля. «Боруссия» сыграет с сине-гранатовыми в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сегодня, 9 апреля.

«Что тут сказать? Это фантастический молодой игрок, который вырос здесь и строит отличную карьеру. Мы знаем его сильные стороны, но Ламин не может в одиночку быть всей командой. Мы должны сделать всё, чтобы свести на нет достоинства всей «Барселоны», — приводит слова Ковача испанское онлайн-издание AS.

На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» победила «Бенфику» со счётом 4:1 по сумме двух матчей. «Боруссия» обыграла «Лилль» со счётом 3:2 по результатам двух встреч. Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0). Кроме того, «Реал» является абсолютным рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов. «Сливочные» выигрывали это соревнование 15 раз.