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В ЦСКА назвали уникальным трансфер полузащитника Вильягры из «Ривер Плейт»

В ЦСКА назвали уникальным трансфер полузащитника Вильягры из «Ривер Плейт»
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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о трансфере полузащитника Родриго Вильяры из «Ривер Плейт» минувшей зимой.

«Роман Юрьевич Бабаев говорил, что трансфер Вильягры — уникальный и особенный за все годы. По ходу зимы все следили, перейдут ли Лорран или Алеррандро, но по переходу Вильягры был не менее длительный процесс. Евгений Шевелёв был на связи с представителями игрока на постоянной основе. Был диалог и работа юристов для понимания, насколько эта сделка возможна после завершения трансферного окна. Это был ключевой вопрос.

В итоге всё получилось так, как и планировали. Игрок он явно востребованный, но другие клубы и их юристы не смогли разобраться, либо не захотели. Наш клуб это сделал», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Вильягра перешёл в московский ЦСКА на правах свободного агента из аргентинского «Ривер Плейт». Действующий трудовой договор игрока с нынешним клубом рассчитан до зимы 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 5,5 млн.

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